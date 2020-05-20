修例風波：李家超稱監警會報告持平　斥有人化名批評

監警會上周五(15日)公布逾千頁的修例風波調查報告，但報告被質疑偏頗及不實。保安局局長李家超今日(20日)反駁部分坊間指控偏頗及不公道，指監警會以公開及基於事實的態度審視事件，收集到逾2萬張照片、錄影片段，逾萬個電郵及600個WhatsApp訊息，絕大多數由大眾提供，認為報告持平，既指出警方不足之處，亦有描述暴徒暴行。

他指，有人批評報告沒有向警方問責，形容這些批評具誤導性，指每個投訴警方的個案都會獨立處理，報告並非處理單一投訴，質疑這些人將報告目的混為一談。他又稱，有人事後在公共場合以化名批評監警會報告，又不願向監警會提供資料，公眾應質疑這些人的可信性。

對於監警會報告指721事件當日有人癱瘓999熱線，他指當日999熱線收到的投訴是平常的10倍，明白部分人是向警方求助，但亦有人在網上呼籲「炸爆警察Line」，可能為了分散警力，監警會是將事實整體陳述，質疑有人轉移視線。他呼籲公眾閱讀報告，避免被人誤導，又指很多批評報告的人都支持或參與暴力行為，若沒有閱讀報告，恐怕會重蹈覆轍，被假消息誤導。

他稱，局方會成立專責小組跟進監警會提出的52項建議，以及落實建議的優次，下星期會召開首次會議。