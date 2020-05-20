疫情拖慢沙中線工程　港鐵稱盡量維持開支及工程時間不變

港鐵今(20日)舉行周年股東大會，行政總裁金澤培表示，受到新冠肺炎疫情影響，沙中線工程的工業鏈受阻，如物料及人手供應等，有工人因在內地無法返港開工，亦有南韓及德國的專家因疫情來港有困難，港鐵希望開支及工程時間表盡量維持在原來估算。港鐵又指，3、4月乘客量較2月份更差，幸近日疫情逐漸受控、禁聚令亦逐步放寬，料情況會受控。

港鐵主席歐陽伯權亦指，疫情對港鐵業務影響十分大，年初港鐵乘客量大跌40%，對集團收益帶來13億港元的負面影響，但港鐵仍會為商戶提供租務減免，7月起亦會提供為期6個月的8折車費優惠。

至於沙中線紅磡站獨立調查委員會最終報告，分別批評港鐵、沙中線承建商禮頓及政府，要為沙中線工程醜聞負上責任，港鐵被問及會否把禮頓列入「黑名單」，金澤培稱，會依照合約處理，若有違反合約之處，港鐵必會依合約追究，港鐵進行招標工作時亦會考慮投標人的過去表現。金又指已改善地盤管理及制度，亦努力推動數碼化的檢測。加強培訓員工及人事管理等。

政府早前拒絕港鐵就沙中線追加撥款約13億港元的項目管理費申請，港鐵指，會繼續與政府商討，按照合約協議去處理，相信會有美滿的結局。

此外，有股東在大會上問及去年社會事件，港鐵車站大量設施遭示威者破壞，港鐵是否會向有關人士追討。歐陽伯權未有正面回應，僅指所有違法行為均會報警處理，亦會尊重法庭裁決。

另外，受疫情影響，港鐵只提供100個名額予股東參加，僅40人報名。而今早有多個政黨到會場抗議，批評港鐵超支及延誤不斷，會場外亦有大批警員巡邏。