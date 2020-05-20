教協多個會址疑有僭建　會長馮偉華稱將聘專業人士檢查

香港教育專業人員協會(教協)多個會址疑涉及違章建築或僭建，有報道指，會址大廈外牆設有冷氣機及支架、於大廈內打通不同樓層並設有多間小型店舖，以及以強化玻璃取代牆壁間隔，質疑上述情況有機會違反《建築物條例》或其他相關法例，亦有可能影響樓宇結構及構成危險。教協回覆指，將聘請專業人士檢查，確定有否違規情況。

報道指教協旺角總辦事處以及分別位於旺角和銅鑼灣的服務中心，均涉嫌出現違章建築或僭建情況，其中位於旺角彌敦道618號好望角大廈8樓及9樓的旺角服務中心涉及最多問題，包括服務中心內設有旋轉樓梯打通上下兩個樓層，懷疑相關改建涉及拆卸部分樓板及加建樓梯；其中一個樓層設置多間小型店舖，質疑相關改動是否已獲屋宇署批准。

教協會長馮偉華回應查詢時表示，教協過去未收過相關部門反映有上述違規情況，但指留意到有報道指相關會址有違例建築，將聘請專業人士檢查相關位置，以確定是否有違規情況。馮續指，教協會翻查過往相關紀錄，以了解在申請或審批過程中有否有出錯的情況。他重申，教協多年來並無收過相關部門作警告或提醒，但強調若真的涉及違規情況，他們會作修改以滿足當局要求。

身兼教協副會長的教育界議員葉建源表示，相關問題並非由他負責，故未能作具體回應，但重申教協是一個歷史悠長的機構，一直留心相關法例要求。他需要了解相關位置是否有問題，若涉及違規情況，教協會以負責任態度按相關部門要求處理，以符合法例要求。