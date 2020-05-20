修例風波：192宗教師涉專業失當投訴　14人收譴責信

反修例示威風波持續，教育局自去年6月至今年3月，共收到192宗有關教師可能涉及社會事件中專業失當的投訴，已完成調查當中144宗個案，該局就54宗個案採取行動，包括向14名教師發譴責信及8名教師發警告信，相關教師如再次作出失德行為，當局會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

教育局局長楊潤雄今日（20日）書面回覆議員葛珮帆有關教師專業操守的提問。楊潤雄表示，當局亦分別向17名教師發出勸喻信，及向15名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為，以及應尊重社會接受的行為準則。另外，教育局初步認為有39宗屬有機會成立的個案，該局正按既定程序處理，包括等待或考慮有關教師的回應，以決定跟進行動。

教育局解釋，該局會依據《教育條例》及從教育專業角度出發，全面考慮每宗個案的情況，包括事件背景、對整個教育界的影響，以及參考過往例子，再決定每宗個案應採取甚麼行動。該局指，有51宗個案不成立，主要因指控並非屬實、證據不足、不涉及教師專業操守等。

另外，教育局去年9月推出專業諮詢服務，為現時毋須送審的通識科教科書，提供教科書諮詢，至今年5月該局已完成成閱覽自願送審的教科書，有出版社正修訂教科書內容。該局指，未來會在教育局網頁公布教科書名單，供學校及公眾知悉，又明言會考慮通識教育科課本送審的可行程度。