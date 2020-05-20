疫情致8間旅行社結業　至尊假期大批顧客今索償爆鼓譟

新冠肺炎疫情重挫本港旅遊業，旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，今年已有8間旅行社結業，累計受影響的旅行團旅客約3000名，涉及團費約1000萬港元。其中主打內地及東南亞旅行團的至尊假期前日(18日)結業，約1100名旅客受影響。大批苦主今(20日)到其旺角分店了解詳情，對於職員建議苦主向旅遊業賠償基金申索，或只取回9成團費，退款期更可能要等兩年，有顧客一度不滿鼓譟。

至尊假期共有3間分店，今早僅旺角分店有開門，供受影響的顧客索取收據正本。店內亦只有一名職員解答查詢，她表示公司與政府開會後，決定顧客可向旅遊業賠償基金申索，填妥表格及附上報團的正本收據等後，就可退回9成團費。職員強調，因近日有多間旅行社結業，申索人數急升，退款期可能由以往的半年延長至兩年。

有顧客不滿指未獲全額退款，更指「都唔知等唔等到2年咁耐」，批評旅行社電話無法接通，職員則慨嘆未有繳交電話費，惟客人此後亦能透過WhatsApp聯絡她。亦有不少顧客對至尊假期結業感可惜，指旅行社收費合理、服務態度好，已光顧多年。

另一苦主陳先生指，早前與太太報了農曆新年惠州團，惟疫情來襲，一直未能出發。他2月起已多次到荃灣分店追討退款，但旅行社一直無開門，感到十分惆悵，至昨日才收到旅行社WhatsApp通知。陳不滿指要等兩年才收到退款，又「賠唔足」，但總比「攞唔返好」。其妻早前亦在網上訂購4張總值約1.6萬港元往美國的機票，旅行社同樣結業，現在追討無果，已報警求助。