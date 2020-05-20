議員倡增加派錢金額至2萬　財庫局拒絕

香港經濟因反修例示威及新冠肺炎疫情夾擊而受到重創，議員謝偉俊建議政府將全民派錢的金額由1萬提升至2萬港元，並豁免或代繳市民破產時需繳交的費用，以及將估計千億港元的公屋單位業權，免費轉讓給住滿10年的現有租戶。惟財經事務及庫務局局長許正宇稱，政府已推出多輪紓困措施及防疫基金，全部拒絕。

謝偉俊表示，希望政府提升派錢金額至2萬港元，並容許銀行於接獲個人客戶簽妥的文件後，先墊支發放款項。許正宇稱，政府推出4輪涉款300億港元的紓困措施，以及涉款2875億的兩輪防疫抗疫基金，認為財政司司長陳茂波的派錢計劃已在通盤考慮後訂立適當金額，又澄清銀行核實市民的授權文件，並不會加快款項發放。

工業界議員吳永嘉指，市民要等2個多月才能陸續收到1萬港元，批評政府「龜速派錢」，導致「好事變壞事」，又批評防疫基金以郵寄支票的方式發放，斥政府仍在「石器時代」。勞工界議員潘兆平則要求政府設立失業貸款基金，以及推出消費券。許解釋，政府未能掌握所有申請人的銀行帳戶資料，而根據《個人資料(私隱)條例》，政府收集的資料不能與其目的有差，因此仍需市民登記才能收款。

地產及建造界議員石禮謙指，政府將公屋單位業權免費轉讓住滿10年的公屋租戶，可讓政府節省每年近200億港元的管理及維修費，又可以讓約120萬公屋居民成為業主，穩定社會發展之餘，市民亦可因此對香港有歸屬感。許正宇稱，建議不符合善用公屋資源的原則，在公屋供應不足的情況下，免費轉讓並不可行，未來政府會努力興建更多公營房屋，以及增加過渡性房屋、為輪候公屋超過3年的市民提供現金津貼等。

市民在破產時，需向破產管理署署長繳付8000港元及支付法庭1045港元，有人建議由政府代繳或豁免。許正宇指相關費用旨在收回破產申請成本，以免要其他納稅人承擔，是國際上常見做法，政府有需要時會檢視收費水平。