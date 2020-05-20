政府實施利得稅兩級制　庫房去年度少收60億元

政府由2018/19課稅年度起實施利得稅兩級制稅率，法團及非法團業務首200萬元應評稅利潤的利得稅稅率，已分別降至8.25%及7.5%，而其後的利潤則繼續分別按16.5%及15%徵稅。財經事務及庫務局今日(20日)回應商界議員林健鋒時書面質詢時表示，政府於2019/20財政年度的利得稅稅收因而減少約60億港元。

財庫局表示，利得稅兩級制的實施對政府稅收影響於2019/20財政年度中首次反映，該年度的利得稅稅收減少約60億港元，佔利得稅稅收總額近4%，數字與當局早前的估計相若。當局又引用稅務局資料，指2018/19課稅年度約14.6萬名利得稅納稅人當中，有約8.9名利得稅納稅人以兩級制稅率評稅，佔總數約61%。

當局又重申，政府在實施利得稅兩級制前，曾向專業團體和商會介紹新措施，而商界普遍表示歡迎，認為措施有助減輕企業的稅務負擔及締造有利營商環境。另外，當局指利得稅兩級制剛實施僅兩年，關於2019/20課稅年度的利得稅評核仍在處理當中，政府會繼續密切留意利得稅兩級制的實施情況，而目前並沒有計劃檢討。