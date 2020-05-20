修例風波：警隊已訓斥22不當言行警員　5年來55警員涉刑罪被辭職

警方處理反修例示威的手法多次被批評，保安局局長李家超今日(20日)回覆議員質詢時指，警方已就22宗不當言行個案訓斥相關警員，其中4宗已開始覆檢，不便再作評論。他又指警隊非常重視操守，過去5年即2015年至2019年間，100人因刑事定罪而被處分，平均每年20名，當中被革職、迫令退休及命令辭職的有55人。

李指，過去5年，警員違紀行為屬輕微，以輕微處分的有362宗，平均每年有72宗。有235名警員經紀律聆訊並接受處分，平均每年47名，當中有30人被革職、迫令退休及命令辭職。訓斥是懲處及處分的起點，警方會再跟進。

他又指，警隊在行動許可下會盡量配合傳媒的工作，惟警隊經常面對假記者情況，包括有人出示假記者證，以及作出不屬於記者採訪的行為等。警務處處長鄧炳強已邀請傳媒代表明天(21日)會面，警方考慮與傳媒共同草擬工作守則。

議員尹兆堅展示自己去年在上水被警方打頭及今年3月21日被警方噴射胡椒噴霧的照片，批評李說說謊及出賣良心及縱容警隊行為。李反稱出賣良心的人是議員，指某些片段和照片都存在角度問題，稱若尹要求公平，可向警察投訴課投訴。議員涂謹申引述最近民調指警隊得分是歷史上最低位，質疑警員被訓斥後仍會否升職。李指，涂的言論令市民認為警方沒有嚴謹處理違規警員，重申有數字顯示警隊對相關警員作出懲處，警務處處長亦主動設立誠信覆核行動小組。

商界議員林健鋒則批評民主派議員只提警察暴力，卻不提及示威者暴力，形容有些議員是「剪片師」，剪輯新聞片段抹黑警隊。林關注政府及警方有否全面了解引起警員於處理示威活動時情緒失控的原因，又希望了解「訓斥」在警隊中是否已屬嚴重。李稱訓斥是行政措施，可以盡早介入警員的行為，其後會再按紀律程序及法律懲處。