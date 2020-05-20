20萬人慘失業　基層斥政府表現不合格派錢慢吞吞

香港失業率升5.2%的10年高位，逾20萬港人慘成失業大軍！有基層團體調查顯示，77.6%受訪者指政府針對失業或就業不足人士的援助不足夠，認為政府表現僅有4.7分，屬不合格水平，10分為滿分。團體認為政府應為失業者發放失業援助金，又斥派錢一萬元的安排效率太低，至今港人仍在苦等。

關注綜援低收入聯盟本月11至17日，以網上問卷及即場訪問共245位基層市民。結果顯示，只有8.2%受訪者認為政府在新冠肺炎疫情下，針對失業或就業不足人士的援助足夠。多達74.3%人認為，政府在協助失業人士就業擔當最重要的角色，表現以10分為滿分，政府僅得4.7分。有58.8%人希望政府的1萬港元現金資助能持續發放，而非一次撥款；有73.1%則冀申請方法可簡單及方便。

團體認為，防疫抗疫基金對僱員的援助有限，未有針對基層員工，大多基層員工更表示沒有申請過政府資助，又批評政府派錢進度慢、效率低，促請盡快向失業1個月以上的人士發放現金津貼，並開始研究失業保險等。