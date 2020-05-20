港台被通訊局發警告　邱騰華：應嚴肅檢視編輯製作機制

通訊事務管理局昨日(19日)就香港電台其中一集《頭條新聞》節目，向港台發警告。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(20日)強調，希望公眾尊重通訊局今次的裁決，不要因持不同意見或立場而對其作出不公正的批評，又指留意到港台向受影響的警方道歉，重申這是必須做的事。而公務員事務局局長聶德權被問到會否要求懲處涉事公務員時，指相關政策局正在處理事件，強調政府會按相關機制及原則跟進涉及人事行為。

邱騰華強調通訊局是法定、公正的機構，按《廣播條例》及業界守則對所有廣播機構作出監管，而涉事節目不能準確反映事實，而且內容涉及仇視、侮辱成份，重申通訊局今次裁決經調查及討論而作出，希望公眾尊重相關決定，不要因持不同意見或立場而對其作出不公正的批評。他又指，留意到港台接受通訊局的裁決、有向受影響的警方道歉，並正檢視涉事節目，重申上述三點是港台必須及理應做的事。

邱表示，留意到港台接連有投訴被裁定成立，強調情況非政府所願意看見，而情況亦非常嚴重，重申港台應嚴肅檢視其編輯過程、製作機制及部門管治，避免類似情況再發生。他又表示，明日(21日)會應港台顧問委員會邀請與委員會成員見面，並聽取他們的意見，強調廣播機構的言論自由在《基本法》下一直受到保障，但重申港台作為公共廣播機構有其獨特地位，而市民亦會抱有期望，強調港台必須履行《香港電台約章》下規定的責任，任何違反約章的行為都要跟進。