修例風波：去年6月至今1400場示威　740組交通燈被毀

修例風波引發的示威遊行已持續近1年，警方於多個政府建築物外設立大型水馬以加強保安工作。有議員指設置水馬有礙殘疾人士進出，並於今日(20日)立法會會議上向政府提出質詢。保安局局長李家超指自去年6月至今，共有逾1400場示威及集會，暴力行為導致740組交通燈被破壞超過1600次，港鐵亦有120部扶手電梯及超過60部升降機被破壞。他又指警方會平衡殘疾人士的出行便利及社會安全後，作出相應行動。

有民主派議員質疑警方放置的大型水馬、鐵馬等，對殘疾人士出行造成不便。李表示議員應看清楚因果關係，指激進示威者多次肆意破壞設施，警方在評估風險後與各場所的物業管理員商討，認為需要加強保安工作，又指殘疾人士如需協助，可聯絡各政府設施轄下的無障礙統籌經理及主任。

勞工界議員陸頌雄指不少交通燈的發聲裝置被破壞，導致視障人士出行不便，促李交代詳細數字。李指現時並未有數據，但認同不少發聲設備被破壞，會向拘捕人士追究刑事責任之餘，亦會作出民事索償。

議員郭家麒指李家超言論不知廉恥，稱社會事件均源於政府修訂《逃犯條例》，又質疑警權過大。李家超則反駁稱郭的發言才是真正不知廉恥，認為郭的言論不基於事實。李又稱議員應該關心示威者破壞多個無障礙措施，呼籲共同譴責暴徒，稱沒有暴力就毋須額外保安措施，反指有議員默許暴徒肆意破壞。