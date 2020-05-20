暴疫夾擊經濟重傷　61%打工仔憂公司倒閉40%遭凍薪

本港經濟受到新冠肺炎疫情及反修例示威拖累，打工仔成為最大苦主。有求職平台的薪酬調查顯示，今年僅50%受訪僱員獲得加薪，較去年減少20%，今年平均加薪增幅僅1.3%，遠低於去年調查所得的5.1%。零售及旅遊業僱員慘被減薪，另有40%來自不同行業的僱員要凍薪。多達75%受訪者對就業前景感到負面，並表明有意轉工。

有機構今年3月委託獨立調查機構，向4000名打工仔進行網上問卷調查，了解其就業狀況，據今（20日）公布的《2020年薪酬調查報告》顯示，有40%打工仔今年要凍薪，另有逾30%來自零售業和旅遊款待的受訪者表示需要減薪。

加薪方面，以從事資訊科技及分析或策略的僱員薪酬增長幅度最高，分別達6.1%和5.8%。其中資訊科技已連續數年高於平均加幅，反映相關行業依然發展迅速，對人才需求殷切。

調查顯示，多達75%的受訪者對本港就業前景持負面態度。主要因為擔心本港經濟或受社會狀況，如新冠肺炎疫情影響而面臨衰退，達78%，另有約67%人憂慮外圍因素不明朗，以及61%受訪者預測本港部分公司或會倒閉。

疫情打擊本港旅遊業，令不少業界人士萌生轉行念頭。有近20%受訪者表示想轉行，是因感到自身行業的工作前景每況愈下，當中從事酒店及旅遊丶客戶服務和綜合管理業的受訪者最想轉行。

相關機構的香港區行政總裁仇崑石認為，疫市下打工仔或需考慮以兼職等作為就業替補方案，以免讓事業空白期延長，而求職者考慮轉工及轉行時，應以個人興趣及能力為大前提，避免只專注於薪金及福利，又提醒打工仔可網上學習，做好準備，當身處行業危機時可靈活應對。