環境局料全港每日棄600萬個口罩　佔整體廢物量千分一

新冠肺炎疫情持續，醫護人員及市民經常佩戴口罩，有議員關注每日大量口罩被不當棄置，不單帶來病毒傳播風險，亦污染環境。環境局局長黃錦星表示難以統計全港口罩的累計及平均每日棄置數量，惟若以全港約400萬勞動人口估算，每日棄置口罩約有400至600萬個，而口罩每個平均2至3克，因此推算每日有10至15公噸即棄口罩被送到堆填區。

黃指根據2018年固體廢物監察報告，每日棄置在堆填區的都市固體廢物逾1.1萬公噸，疫情期間口罩的數量約佔當中千分之一。由於口罩主要由塑膠材料製造，而廢塑膠是香港都市固體廢物第三大成分，每日約有2300公噸，以此估算口罩佔當中千分之五。

他指，廢物轉運站以機器運作，不需人手處理口罩，污水亦會有妥善處理。黃又稱疫情期間不少市民到郊野公園郊遊，當局會增加宣傳，呼籲行山人士自己帶走垃圾。他表示，因即棄口罩成分難以分拆及回收，政府早前已向市民派發可重用口罩，希望能改善環境問題。

紡織及製衣界議員鍾國斌指，有私人公司設置專門回收口罩的垃圾桶，現時街上垃圾桶多為無蓋，清潔工難以受到保障，詢問政府會否倣效私人公司，在街上設置回收口罩的垃圾桶。議員劉業強亦表示現時到處均可看見廢棄口罩，希望政府正視問題，考慮設口罩回收機。黃表示政府部門有內部指引，在部門門口設有蓋垃圾桶，希望其他機構都能盡量倣效。

鍾認為只是政府機構設置有蓋垃圾桶並不足夠，理應擴展至全港地區。黃表示每人使用口罩的情況不一，難以估計市民棄置口罩的地點和時間，但因口罩供應仍然緊張，估計市民多於家中或辦工地點更換和棄置口罩，所以才建議私人公司亦設置有蓋垃圾桶。

會計界議員梁繼昌則指政府應從源頭減廢方面下手，例如建議公務員使用可重用口罩。黃表示政府向市民提供可重用口罩是好開始，將來亦會加強宣傳。