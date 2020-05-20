否認藉詞內褲招惡運性侵　司機稱視對方如親女

初中女學生指控母親男友以掂過她的內褲不吉利為藉口，繼而對她連番性侵「轉運」一案，今(20日)於區域法院續審。被告出庭自辯，他強調視X為親生女，否認曾非禮她。

被告供稱平常很早便出門上班，至晚上10時後才回到家，遇上自己及X都放假的日子才會與她在家，他亦試過放假時往接她放學。被告聲言將X當作是親生女兒，惟X則只當他是叔叔。被告又指與X相處時，兩人曾互扔衣服會嬉戲，他有跟X說過家鄉風俗，被女人的物件掟到會運氣不好，但他否認曾非禮X。

控方盤問被告時，指出他曾跟警方說過：「我每次返屋企，佢都會同我講『你返黎喇』，我就好似有種衝動，我會錫下佢額頭」，被告就解釋當時其實是想說「感動」，但言語上不懂表達，又不明白「衝動」的意思，「咁就噏左出嚟」，他又指只在2016年X生日那天，吻過X額頭一次。

此外，被告承認曾替X按摩，由小腿按至髖關節，及由膊頭按至腰部等，並強調替X按摩時會「好小心」，又說因當X是女兒，故沒有男女之別的念頭。控方追問他既然沒有男女之別，他口中的「好小心」又是何解，被告解釋意思是要小心不要弄痛她。但被告同時承認，自己其實對按摩沒有研究，只試過替X及X母按摩。