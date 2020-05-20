酒吧餐廳售酒比例過半　負責人認違停業令被罰款

港府自4月2日頒令所有純粹或主要售賣或供應酒類的處所關閉，至5月8日才可以有條件重開。位於尖沙咀的一間酒吧餐廳，因在規例生效期間營業，並售賣超出比例酒類飲品，負責人今（20日）在九龍城法院承認違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，求情指犯案是因對法例認知及敏感度不足，沒有清楚監察食物與酒精的銷售比例，裁判官考慮到他初犯及認罪，判罰款5000港元。

38歲被告嚴永安，被控於4月25日，在尖沙咀金巴利道明華廣場2樓「DK Bar & Restaurant 」，作為上址餐飲業務負責人，而沒有遵從指示關閉處所。案情指，當日凌晨1時許，警方到上址巡查，發現內有35名客人（20至37歲），每張枱均放有酒類飲品，經點算後售酒營業額佔總額64%，超過50%，故屬需關閉之場所。被告是該處所負責人及酒牌持有人，警誡下指 「我明白，畀次機會吖」。

被告今沒有律師代表，求情表示酒吧餐廳並無違反其他限制，包括不得讓多於4人同坐一桌等。為免重蹈覆轍，餐廳已暫時停業直至規例取消。被告亦提到，他曾致電食衞局熱線，查詢有關規例的詳情，第一次致電沒有人回應，第二次致電對方給予他法律諮詢熱線，但他打了3日均無人接聽。

根據規例，停業令期間處所是否需要關閉，酒類銷售佔整體業務的比例是可參考因素之一，例如酒吧和酒館主要業務就是賣酒，因此它們屬於需要關閉的處所。如酒樓及餐廳領有酒牌，但主要經營提供膳食的業務，而供應酒類只屬佐餐性質，則不受新指示影響。不過，如酒樓及餐廳設有吧枱，吧枱範圍需要關閉。