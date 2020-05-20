網民熱話：觀塘繞道亂轉線　私家車神反應避車

馬路遇上「盲毛」司機，往往是考反應的時間。今日(20日)網上流傳一段車Cam片，片中一架七人車疑近距離切線，險撞鄰線一架私家車，幸司機眼明手快閃避，未致發生意外，其神級反應惹來網民讚賞。不過片段中一名當值中的交通警員，卻意外成為網民焦點。

現場是觀塘繞道，片段由Facebook專頁「HongKong CarCam」發布，片段中一架白色私家車沿觀塘繞道向藍田方向行駛，一架黑色七人車突然在近距離下切線，司機見狀，反應極快下向慢線扭軚閃避，而七人車見狀才如夢初醒，亦向反方向閃避，齊齊避過意外。

網民看過片段後，一方面讚賞白車司機的神級反應，不過亦有人擔心若慢線有車駛至，可能攬炒收場，「咁樣扭軚避很危險，我會盡量煞車，要是撞上去也沒法子，只能交片畀法庭處理」。不過有眼利網民卻將焦點放在一名正在影線當值，剛巧「耷低頭」的交通警身上，「唔知交通警睇唔睇到呢？」亦有人指交通警非常幸運，若七人車早一段路切線，同一情況下，交通警隨時被撞上。

網民有話說

Franb Kuk：1823都難解心頭之恨

Yang Keung：扭軚就輸，電光火石無計

Jay Tam：一打燈就要Cut，仲要一嘢過線

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