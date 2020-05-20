擬重建旗下工廈作公屋　房委會本年底陸續完成研究

政府去年建議房屋委員會將旗下工廠大廈重建為公營房屋，房委會將於本年底陸續完成研究。運輸及房屋局指出，房委會自去年10月至今收到約40個工廈單位租戶就重建事宜作查詢，包括清拆時間表及對受清拆影響租戶的安排等。惟現階段須進行相關技術評估，先確定相關土地是否適合作住宅用途；並須根據《城市規劃條例》進行土地改劃程序，才可進行公營房屋發展。

運房局今(20日)回應議員書面質詢，指出房委會預計於本年底陸續完成上述研究後，並會適時公布研究結果及可建單位數量。該局強調該研究會專注重建方案，故不會檢視輕工業對工廈單位的需求、重建計劃對輕工業的發展及私人工廈單位租金水平的影響；目前亦沒有計劃更改研究範圍。

該局提到房委會以往清拆轄下工廈時，會提前18個月通知受影響租戶，方便他們早作計劃以遷出單位。房委會一般亦會向相關租戶凍結加租，直至工廈清拆為止，及向他們發放特惠津貼，以協助他們搬遷或結業。如房委會最終決定清拆現有工廈，將參考過往做法及因應情況而作出安排。

房委會轄下有6座工廈，合共提供約8200個單位，總室內樓面面積約為202000平方米，現時租用率約為98%，約有3300個租戶。工廈包括位於九龍灣的業安工廠大廈、屯門的開泰工廠大廈、火炭的穗輝工廠大廈、深水埗的宏昌工廠大廈，以及葵涌的晉昇工廠大廈及葵安工廠大廈。