首批鄉郊保育資助批逾2200萬元　打造香港「桃花源」

去年中成立的鄉郊保育諮詢委員會已完成首批鄉郊保育資助計劃的申請審議，批出超過2200萬港元資助，包括大埔沙螺洞及西貢西灣地區推行項目。環境局局長黃錦星期待會有更多申請項目，覆蓋更多偏遠鄉郊地區，令本港有更多復育復耕的「桃花源」。

黃錦星在網誌「星星話」介紹環保署早前預留10億港元、成立的「鄉郊保育辦公室」(鄉郊辦)工作，按原定目標，優先推行深化荔枝窩的鄉郊復育，以及大埔沙螺洞的生態保育工作，作為先導試點。

首兩年間，具體工作有三方面的初步進展，鄉郊辦於上述兩處先導試點，已陸續協調相關部門推行小型改善工程，主要包括修復已破損的步道或河堤；改善斜坡；提升公共衞生間及污水處理質素，及進行3D地理空間勘察等。這些工程項目涵蓋步道、河道、土力、渠務及勘察多方面，將惠及村民及遊人，一方面固然旨於改善當地居民的生活水平，另一方面提升鄉郊設施以促進生態旅遊。

除與村民、社會各界人士及相關政府部門協作外，鄉郊辦亦進行所需的勘察及研究，尋求創新而適切的解難方案，為偏遠鄉郊長遠的復育及可持續發展提供專屬而綜合的機制和資源，同時保護生態環境，加強本地生物多樣性。