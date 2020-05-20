議員斥醫管局降低防護規格　陳肇始：沒強逼重用保護衣物

新冠肺炎爆發，醫護人員有否足夠保護衣物備受關注。議員郭家麒今早(20日)在立法會大會上質詢政府，批評醫管局一再降低防護規格，食物及衞生局局長陳肇始指醫院管理局的個人防護裝備存量可用兩個多月，醫護人員可按需要索取，只要揚聲，醫管局一定會提供，故不存在強逼醫護人員重用保護衣物。

陳肇始承認醫管局在疫情爆發初期，對疫情傳播途徑認識有限，故採取較高規格的個人防護裝備以防病毒透過空氣傳播，又指醫管局一直根據國際指引和專家建議，為醫護人員提供嚴格的感染控制指引及培訓，以防在工作期間感染。

她續稱，截至今年5月12日，醫管局的個人防護裝備存量可用兩個多月，包括2700萬個外科口罩、360萬件保護衣、570萬個全面罩，以及230個N95呼吸器，又指醫護人員可按需要索取，只要揚聲，醫管局一定會提供，故不存在強逼醫護人員重用保護衣物。

對於如何跟進醫管局發信要求參與罷工的員工解釋缺勤原因，她指醫管局就今年2月3日至7日的工業行動，有7000名人員沒按時上班，會跟相關員工了解個別情況，並根據醫管局

另外，郭又質詢「武漢肺炎」一詞，多名建制派議員批評用字不恰當且帶有歧視，對中國污名化。立法會主席梁君彥說，《議事規則》並沒有禁止使用「武漢肺炎」，稱在符合規程的情況下，會盡量容忍及尊重議員意見；至於大家是否尊重國家，則由各位議員自行決定。