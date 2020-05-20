在家千日好？　逾8成港人冀每周在家工作至少1天

為應對新型肺炎疫情，不少機構均安排僱員在家工作。嶺南大學最新一項調查顯示，超過8成受訪港人對在家工作「餘情未了」，希望於疫情過後仍能於每周在家工作最少一天，當中超過7成受訪者認為在家工作，能令他們於公餘時有更多休息時間，64%人更認為可減輕工作壓力。

嶺大研究生院於今年4月8日至26日期間，透過網上問卷成功訪問了1,976名香港市民，了解他們對在家工作的看法及體驗。研究團隊特意將整體受訪人士按職級分類為管理層、中層、基層、自僱人士及其他，以觀察不同職級人士的意向。

調查發現，各職級都傾向長遠最少每周有1天在家工作，佔整體超過8成。但當中管理層及自僱人士反對疫情後在家工作的比例較高，反對比例分別為31.1%及30.3%。相反，中層（15.3%）及基層（18.4%）的反對聲音比較低。

至於爲何贊成繼續在家工作，有72.2%受訪者認為在家工作能增加休息時間，63.8%則認為能減輕工作壓力，而接近5成受訪者認為能與家人關係更好。

嶺大研究生院副院長林敬新表示，在家工作是「家庭友善」政策之一，很多西方國家如芬蘭、荷蘭、英國和加拿大已制訂相關法案，以提高員工對公司的滿意度及歸屬感。建議政府可以在不損害香港作為自由經濟的核心價值的前提下，多推動僱主和員工溝通，並帶頭多做調查研究在家工作的可行性。