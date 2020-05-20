議員促交還駿洋邨　陳肇始稱須視疫情發展冇時間表

新冠肺炎疫情爆發至今，政府在尋找地方作臨時檢疫中心上遇到不少困難。曾任食物及衞生局政治助理的議員陳凱欣今早(20日)在立法會大會上指出，疫情近日已有緩和迹象，詢問政府何時才交還火炭駿洋邨給原有租戶。經民聯議員梁美芬亦質詢，食物及衞生局早前和現時的檢疫措施可提供多少個單位予接受檢疫的人士入住。

房屋委員會今年2月把全數5座的火炭駿洋邨及商場交予政府作檢疫用途，駿洋邨準租戶入伙無期。對交還火炭駿洋邨的時間表，食衞局長陳肇始回覆時表示，須視乎疫情發展才可決定何時騰出。

至於檢疫措施方面，陳稱政府一直努力物色合適檢疫措施的選址，首選政府擁有和管理的設施，而截至5月19日為止，麥理浩夫人度假村共有45個單位、保良局賽馬會北潭涌度假營共有25個單位、柴灣鯉魚門公園及度假村共有379個單位、饒宗頤文化館翠雅山房共有53個單位、八鄉少年警訊永久活動中心共有208個單位，而火炭駿洋邨則有3121個單位。

陳又提到，由於疫情發展急促和反覆，政府難以準確預測對檢疫設施的需求，認為當局必須繼續未雨綢繆，在可行情況下增加檢疫設施。她舉例指，西貢戶外康樂中心增建99個單位的工程已完成，而竹篙灣政府用地加建800個單位的工程，預料今年7月便會完成。