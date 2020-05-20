疫情未止黑暴重臨　逾70%人無信心3個月內找到工作

失業率飆升，本港人力市場環境惡劣，有工會調查2200多名打工仔就業狀況，發現逾半受訪者曾於過去一年失業，超過70%人對3個月內重投勞動力市場沒信心。工會坦言，現時疫情未退，黑暴卻有重臨之勢，打工仔是最大犧牲者，呼籲反對派停止攬炒及在議會拉布。

工聯會於上月23日至本月13日訪問了2221名港人，近70%受訪者均稱，過去一個月工作情況受到社會環境影響，包括被裁員、停工及放無薪假等；逾70%受訪打工仔收入減少，當中接近一半完全沒有收入。另外，超過70%受訪者表示沒受惠於政府首輪防疫抗疫基金的支援措施。

該會表示，調查反映打工仔飯碗不保，生活處於水深火熱中，相信港人未來會縮減消費開支，進一步衝擊經濟，建議港府帶頭推出更多臨時職位，並盡快推出新一輪防疫抗疫基金，以補漏拾遺，並為合資格失業工友提供最長6個月的援助金，金額以工資中位數80%為上限，以解其燃眉之急。

該會又指，社會不穩難以吸引遊客到本港消費，近日疫情影響猶在，黑暴卻有重臨之勢，勢必再次打擊旅遊、酒店等行業，無法恢復境外旅客及機構對香港的信心，呼籲反對派停止政治攬炒及拉布，讓社會回復安穩，市民亦能安居樂業。