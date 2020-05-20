今年用於假難民人道援助高達7億　惟確立個案只有1%　　

假難民禍港多年，既破壞治安，亦耗盡本港資源。保安局指，單就2020至21財政年度，政府用於假難民的人道援助的開支便高達7.06億港元，較2019至2020財政年度的4.64億港元大幅上升52%，累計過去7個財政年度為34.6億元；惟今年截至4月底，只有14名免遣返聲請人的的聲請獲確立，過去7個財政年度，獲確立者只有179人，比率只有1%，即99%不被確立。

保安局今日(20日)書面回覆議員提問時指，截至今年4月底，在統一審核機制下，入境處已就17618宗免遣返聲請作出決定，當中獲確立的有179 宗，確立比率約1%。在處理每宗聲請的時間方面，入境處已透過靈活調配人手及優化工作流程，確保高效率及達到高度公平標準的審核程序。入境處處理每宗聲請的時間，已由統一審核機制實施初期平均約25星期，加快至現時平均約10星期。

保安局指，政府自2006年向免遣返聲請人提供人道援助，以應付基本生活需要，同時，政府需確保有關援助不會成為誘因，產生磁石效應，吸引更多非法入境者偷渡來港和在港非法逗留，以免對香港現有支援系統的長遠承擔能力及入境管製造成更嚴重影響。