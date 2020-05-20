調查揭疫情下75%受訪者收入減　政黨促設救濟金

新冠肺炎疫情令不少打工仔收入大減甚至失業，有政黨本月初進行了一項市民就業情況調查，訪問了960名打工仔，受訪對象以中、低收入為主。調查發現高達75%打工仔在最近一個月收入減少，當中36%更於最近一個月失業，多達85%的打工仔更對香港經濟前景不感樂觀。政黨促港府設立失業救濟金及創造更多中短期合約職位，改善失業問題。

有關調查顯示大部分市民擔心疫情影響生計，不少人擔心被裁員。除了有36%的受訪者失業，另有13%的受訪者收入減少40%以上，收入無任何影響的人只佔25%。負責調查的政黨指疫情令到打工仔及基層市民面對就業不足及失業困境，經濟雪上加霜，甚至出現精神壓力及憂慮等負面情緒，對前景感到悲觀。

政黨呼籲港府向失業者推出應急錢救急，向能提供失業證明的申請人每月發放6000港元現金資助，為期不少於3個月。政黨又希望港府創造更多就業機會，如開設中短期的合約職位，以及提供免費職業培訓。政黨又促港府加大對公屋戶的援助，再減少租金甚至免租，以減輕基層市民的財務壓力。