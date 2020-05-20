修例風波：女記者稱母親節採訪示威　被警搶相機噴椒兼以膝壓頸

本月10日母親節當天，多區發生警民衝突，有網媒女記者表示，她當時在旺角一個女廁拍攝警方的拘捕行動時，被警方拘捕，不但被奪去相機，更被警方以胡椒噴霧噴臉、鼻和耳朵，又用膝部壓頸，導致受傷。有議員指警員故意傷害及侮辱記者，令人感到憤怒，認為觸犯酷刑法。

網台《娛賓》一名女記者KY（化名）今日(20日)表示，當晚因生理需要，到旺洗衣街公園女廁，其後發現公廁內有多名防暴警員在正為2名女生綁上索帶，警員中有男有女。記者隨即舉機拍攝，但警員竟上前奪走其相機並將其推到牆邊，稱其犯法；即使該名網媒記者不斷向在場警員作出投訴，並強調有權採訪拍攝，但警員行動未有停止，更將她拖入廁所內並強行壓倒在地上。

期間，有男防暴警員不停稱記者為「曱甴、黑記」，及以胡椒噴霧多次近距離不斷噴射及膝蓋壓頸，並用腳及警棍攻擊記者後腦額頭、太陽穴及頸部，引致身體多處受傷及短暫失去意識。該名女記者表示，因被胡椒噴霧噴中感痛苦而要求清水清洗，但女警卻用凍水「照頭淋」更要求記者道謝；其後警員更用風扇直吹其身驅，稱是為記者「降溫」，最後以公眾地方行為不檢拘捕她。

另外有個義務急救員AC（化名），同晚於旺角目擊現場幾十名途人被胡椒噴霧射傷，他之後獲准進入封鎖線內，突然有防暴警員用強光電筒照射及大聲向其大聲辱罵：「你呀！急救員，我叫你唔好郁，就係你依啲人，佢哋以為有人幫，先會出嚟搞事。你係唔係睇戲睇壞腦，你以為你係戰地醫生？」之後有警員指罵他：「邊個俾你走？坐低！你都係非法集結！」事主最終被指參與非法集結為由送往油麻地警署，拘留17小時後自行保釋。

荃灣區議員易承聰表示，當晚警員肆意妄為，完全沒有深究解市民於現場出現的原因就任意濫捕，胡亂使用武力，又謂警方在政府推行「限聚令」後變得極為荒唐，「唔夠人數照告」甚至「引你行埋去後再告」。 議員尹兆堅指批評警隊肆意破壞基本法所保障的新聞自由，包括採訪自由，對警隊予以強烈譴責。