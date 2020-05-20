海洋公園31億元商業貸款債主不明　議員促財委會傳召銀行解釋

海洋公園正向立法會申請54億港元撥款救亡，當中31億港元用以償還商業貸款，包括興建水上樂園的大樹灣重建項目。這個原本應在2017年落成的項目，嚴重超支至今仍未完工。表明反對撥款的議員朱凱廸今日(20日)在社交網站上發文，批評海洋公園拒絕披露債主身份，不解公園當年爲何在無抵押下可借到巨額商業貸款，質疑政府和銀行之間有隱藏的「包底協議」，他將要求傳召銀行代表到立法會解釋，並交出相關文件。

根據立法會文件顯示，海洋公園所欠之31億港元商業貸款中，包括海洋公園公司有兩筆分別為推展海洋公園重新發展計劃和大樹灣發展項目而取得的商業貸款，有關貸款截至2020年6月30日未償還款額總計為20.7億港元。此外，海洋公園公司亦取得了一筆10億港元的循環信貸，並已在2020年3月全數提取。

朱凱廸質疑，海洋公園最新一筆10億港元循環信貸在今年3月才到手，是否要於今年內非還不可？他又指，公園曾於2016年兩次成功借到商業貸款26.3億港元及6億港元循環貸款，他不解為何公園當時在沒有抵押品的情況下，仍然能夠借到商業貸款，質疑政府和銀行之間是否有隱藏的「包底協議」，擔心政府是以救亡海洋公園為包裝，引誘立法會用公帑去清還幾筆仍未到期的商業貸款，目標是幫相關銀行解窘，協助蓋住「金融臭屎」。

為揭開31億港元神秘債務，他要求海洋公園公開債主身份，並會要求財務委員會使用傳召權，傳召銀行代表到立法會解釋，並交出相關文件。

事實上，翻查海洋公園歷年年報顯示，海洋公園大樹灣水上樂園項目早於2012年提出，當時預算工程費為22.9億港元，財委會以20年期的貸款方式向公園撥款發展項目，並言明不會追加撥款。不過，工程造價之後不斷上升，2015年已升至29億港元，2016年再增至32億港元，最新造價已經達到36億港元，超支幅度達57%。

然而，朱凱廸在昨日(19日)的財委會上已多次追問，申請54億港元是否能夠還清之前的商業借貸，海洋公園副主席劉鳴煒支吾以對，並忽然「口窒窒」說：「會...會...會...還...還...還...晒嘅，miss(錯過)咗一年嘅利息或本，所...所以銀行就會call loan（收回貸款）。」他又指，與銀行的借貸條款是商業機密，現階段未能公開，強調撥款會將首先還清在一年內需要還的利息及本金。

東網正向海洋公園及商務及經濟發展局查詢詳情。