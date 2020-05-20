政Whats噏：泛民議員評分近乎全線下跌　朱凱廸跌幅最大

有團體喺上個月至本月初成功訪問超過1千人，對地方選區同區議會(第二)功能界別議員作評分。今次調查發現，以直選方式產生嘅37名立法會議員中，超過一半嘅評分低過上次調查，其中泛民議員嘅得分近乎全線下跌，僅1人能力保不失。泛民議員中跌幅最嚴重嘅朱凱廸，佢今次評分比上次大跌0.4分；而譚文豪、張超雄同毛孟靜等多人嘅跌幅亦高達0.3分。

香港研究協會喺4月4日至5月7日期間以隨機抽樣方式，成功以電話訪問1095名18歲或以上嘅市民，為自己所屬嘅地方選區同「超級區議會」議員評分，當中超過一半議員的評分較上次調查低。今次調查涵蓋咗17名非建制派議員，其中有16人嘅評分出現下跌，當中跌幅最嚴重者為朱凱廸，今次評分為2.80分，比上次大跌0.40分。

緊隨其後嘅公民黨(公民袋)議員譚文豪，佢今次嘅得分僅2.85分，比上次下跌0.39分。其黨友郭家麒嘅跌幅同樣驚人，今次得分比上次低0.33分，得2.68分，係跌幅第3大嘅泛民議員。

查實全數公民黨議員嘅評分都下跌，陳淑莊評分下跌之餘，喺港島區嘅排名亦被新民黨議員葉劉淑儀超前，陳評分下滑唔知係咪因佢喺4月2日聲稱於酒吧「開會」，涉嫌違反「禁聚令」有關；而黨友、作為內務季員會主席選舉主持嘅郭榮鏗，佢連續17次會議都選唔到主持，令內會成為「法案黑洞」，無法處理眾多涉及民生嘅法案，相信亦都有影響評分。

另外，仲有3名泛民議員嘅跌幅高達0.3分，其中張超雄今次嘅得分亦跌0.31分，僅得2.56分；毛孟靜同民主黨(白鴿黨)鄺俊宇嘅評分，亦出現0.30分嘅下跌，當中鄺俊宇更成為5名「超級區議會」議員中，跌幅最大嘅議員。