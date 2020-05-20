連續42日無新確診個案　衞生局料口罩供應計劃仍會持續

澳門新冠肺炎疫情緩和，當地已連續42天無新增病例，維持45宗確診。山頂醫院醫務主任羅奕龍今(20日)表示，所有患者已康復出院，所有密切接觸者亦已解除隔離，現時仍有6人接受14天的康復期隔離；公共衞生化驗所昨日(19日)有1339人接受核酸檢測。

羅表示，按現時的評估，口罩保障供應計劃可能仍會持續一段時間，當局會因應疫情變化、市面口罩供應情況、購買口罩途徑和順利程度，綜合評估是否繼續口罩保障供應計劃，明日(21日)會公布第13輪計劃的細節。

被問到已康復返回社區的人士有否出現復陽情況，羅表示，復陽只是一個現象，不代表康復後會有復發的情況，亦不代表有持續傳播風險，每名病人平均住院3至4星期，出院後要接受最少兩星期的康復期隔離，及兩星期的家居自我管理。他強調在三重保障措施下，當局已做好更強的保障和預防措施。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，昨日有6名入境人士需接受醫學觀察，分別是3名澳門居民及3名非澳門居民，累計4477人。旅遊局執照及監察廳廳長陳露指，在皇庭海景酒店的醫學觀察地點目前共有312人，當中包括24名外僱、195名澳門居民和93名旅客。