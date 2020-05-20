葛珮帆指港台不能以新聞自由作借口　刻意作假及誣告警方

通訊事務管理局裁定港台節目《頭條新聞》投訴成立是合理做法，議員葛珮帆直指該集《頭條新聞》內容偏頗，煽動仇警及社會仇恨，連港台亦承認投訴成立及道歉，她認為港台不能以新聞自由作借口，刻意作假及誣告警方。

葛指出，港台節目接二連三被投訴，反映節目製作出現問題，希望政府能對此加強監督。葛重申建制派議員從來沒有要求政府倒閉港台，指自己對港台亦有深厚感情，港台有些節目質素不錯，惟一些時事節目受到投訴。她形容自己對港台是「恨鐵不成鋼」，希望港台能回歸公營電視台、教育，及作為政府和市民之間橋樑的角色。

至於教育局局長楊潤雄今日（20日）書面回覆葛有關教師專業操守的提問，葛形容教育局的回覆避重就輕、得過且過，對於涉及教師發表仇恨及不恰當言論，教育局只表示會發出警告信及口頭勸諭，並未有教師被取消教師註冊。即使教育局稱如若相關教師在收到警告信後在犯錯才會有機會取消註冊，葛指具體措施並不清楚。

葛又認為通識科不一定作為必修和必考科目，但教育局在書面回覆中並未就此回應，謹指留給大專院校決定，葛形容是「卸膊」行為。她指教育對下一代影響深遠，政府不可拖延至數年後才解決問題。葛對政府的書面回覆感到不滿，將會繼續約見當局跟進。