教育局指學校可彈性安排上學日數　應盡快通知暑假補課新安排

教育局長楊潤雄書面回覆立法會議員質詢時指，根據課程發展議會《基礎教育課程指引》，全日制學校每學年的上學日數不應少於190日。由於是次疫情導致的情況特殊，學校可因應校本需要，視乎學生在未正式復課前的學習時數和進度，以及日後補課的安排，彈性地分配學校上學日數，從而配合學生的學習需要及學校的運作情況。

教育局指，學校復課後會適當地調適教學安排，包括重整活動，以及按校本情況及家長和學生的需要，酌情考慮為個別級別同學在暑假前安排補課，保持學生學習進度。此外，現時中小學各科目的課程指引建議內容均以整個學習階段方式編排，學校可因應學生學習進度檢視和靈活調適課程編排，例如按需要將一些課程內容安排於下一學年施教，以促進各年級或學習階段間的銜接。

局方指不會就上課日數另行發指引，學校可按校本實際需要彈性作出上述補課安排，在諮詢教師代表及家長代表的意見，以及徵得法團校董會／校董會／學校管理委員會的同意後，須盡早把暑假及補課的新安排通知家長。

局方指要求學生重讀某一年級的課程，應視為特殊情況處理。一直以來，學校依據專業判斷，慎重考慮學生個別的情況，並因應他們實際的學習需要而決定是否需要留級，局方會按需要為學校提供適切支援及專業意見。