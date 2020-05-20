上環暴動案續審　督察稱催淚煙「應該係無味」

去年7月28日中西區爆發警民衝突，一對夫婦及一名女學生被控暴動罪，宗案件今(20日)在區院續審。當日擔任應變大隊指揮官的高級督察吳智偉繼續作供，遭辯方質疑當時現場有穿上保護裝備的記者，又有穿黑衣的圍觀市民，他會否單憑裝束便斷定誰是示威者。吳強調除裝束外，他還會考慮其行為、有否手持武器及以共同目的行事等因素，去判斷對方是否示威者。

庭上播放的現場片段顯示，示威者以索帶綁起膠馬，並打橫張開雨傘築成「遮陣」防線，辯方指站在「遮陣」後方的除了示威者外，可能還有圍觀的普通市民，吳同意有這個可能性。

辯方大狀問吳，據他於去年6月12日至案發當日的經驗，警方是否在每次示威活動都用上催淚煙？吳起初答「唔記得」、「唔能夠肯定」、「好難答你」、「無使用催淚煙嘅比率比較高」，後來才承認在處理大型示威活動時，使用催淚煙機會較多。

代表湯氏夫婦的資深大律師指，催淚煙的影響可波及至70米外的範圍，且有可使人流眼水、皮膚灼熱、呼吸困難等效果，令現場人士紛紛走避，亦有人表示「好臭」。當日到場增援的督察趙善俊亦出庭作供，被問催淚煙是否「好臭」，趙竟答「應該係無味」，其後才改口說「刺鼻」。

辯方向他播放現場片段，拍到立法會議員郭家麒亦身處現場，趙坦言不認得郭議員。