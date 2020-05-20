網民熱話：男女街頭爭吵互摑　躁男連環膝撞女方

疑有情侶街頭爭吵互摑，躁男起腳膝撞女友！有網民今（20日）上傳一段影片，1對男女於街頭吵架，期間雙方互摑，男子疑深深不忿，動粗以膝撞女方至少3次。不少網民怒斥其行徑凶殘，稱「由郁咗手開始，佢已經唔係男人」；亦有網民批評附近路人冷漠，未有伸出援手。

網民Hilda Lam於Facebook群組上載片段，拍攝地點為銅鑼灣，片中可見該對男女在街頭對峙片刻，其後男子先動手掌摑女方，遭對方還以一巴掌，他疑不忿被打，竟用力扯起女方衣領，把她推至旁邊鐵閘，並起腳連環膝撞對方腹部至少3次。片段到此為止，未知女方最終有否報警。

有網民怒斥涉事男子為「賤男」，認為女方無論「點踩中（男子）底線都好 」，男方亦不應起腳踢對方，形容其行為「好似想殺人咁」；亦有網民留言稱：「唔珍惜自己人哋唔會珍惜你」，勸勉女方分手。部分網民更表示如當時在現場，會挺身而出提供協助，批評路人冷漠。

網民有話說

Octopu-Heidi Hung：想知途人結果有冇幫手多啲

Jc Jc：天涯何處無芳草

Byan Tang：男人郁手就係唔啱

Bill Cheung：外人唔批評囉