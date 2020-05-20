支聯會申請5.31舉行六四遊行　警方以禁聚令為由反對

支聯會計劃於本月31日在灣仔修頓球場舉行六四集會，然後遊行至中聯辦。消息指，警方以禁聚令為由，已向主辦單位發出反對通知書；重申公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動，警方有理由相信舉行有關活動不單會增加活動參與者及其他市民感染病毒的風險，亦會對所有市民大眾的生命與健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人的權利。

警方指，根據禁聚令，任何人於本月22日至下月4日的14日期間內，除非獲得豁免或准許，皆不得在任何公眾地方進行多於8人的羣組聚集。若有違例，均屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款及監禁6個月。

警方強調，新冠肺炎是一種具高度傳染性可致命的疾病，潛伏期長及有無病徵的帶菌者。因應香港的最新情況，本港的應變級別仍為「緊急」的最高級別，代表病毒對本地社群構成嚴重的健康風險，是屬於高而迫切的情況，會導致嚴重及廣泛的人類感染及有持續社區爆發的迫切風險。

另外，澳門治安警察局今日亦以防疫為由，禁止澳門民主發展聯委會在當地舉行六四燭光悼念集會。警方表示，是依法不准許「引起群眾聚集的活動」，亦希望公眾關心疫情。