中三至中五跨境生優先復課　料未能趕及本月27日實行

全港學校在本月起分階段復課，如何處理跨境學童的問題一直備受關注。教育局今(20日)表示，已初擬一套方案，讓中三至中五約2500名跨境學童復課，方案容許跨境生每周一至五經深圳灣或福田口岸出入境，但多項細節仍需敲定，預計新安排將未能於5月27日實行。

教育局指，本學年跨境學童共約27000名，為數不少，特區政府一直與深圳市政府多個部門商討跨境學童的復課可行性。局方指，讓跨境學童豁免14天強制檢疫及有限度復課的大原則，必須以師生及公眾的健康安全為上，措施宜緊不宜鬆，特別是在復課初期，要將風險減至最低。

基於上述考慮，會以分階段、先行先試的方式，探討讓第一復課階段的中三至中五級約2500名跨境學童復課。這批學生年齡相對最大，有自理能力，過境及乘搭交通工具時一般不需隨行人員照顧，相信復課會較為順暢。

根據目前初擬的方案，中三至中五級跨境學生每周星期一至星期五可經深圳灣或福田／落馬洲支線口岸出入境。其中福田／落馬洲支線口岸只會為跨境學童辦理出入境檢查，不會開放予其他人士使用。

抵港後，為避免學生不必要的社交接觸，跨境學生會乘搭校巴往返學校及港方管制站。學生每天過境兩地時均須配合兩地的衞生防疫措施，包括體溫檢測及向衞生署人員遞交健康申報表、在校時學校負責的健康防疫監察，以及向深圳當局出示7天以內的核酸檢測陰性結果證明等。

鑑於復課安排涉及多個範疇，包括兩地出入境管制、防疫抗疫政策以及交通安排，局方正繼續與各方協調，以期盡快讓首批學生來港上課，不過多項細節仍需敲定，預計新安排將未能於5月27日，即本港中三至中五學生復課當日實行。當局會盡快公布其他細節。