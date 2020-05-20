建制派斥泛民拉布　為阻毛孟靜郭榮鏗譴責動議

對於立會大會流會，建制派直指泛民要對此負大部分責任，又直斥他們拉布，目的是阻止展開對議會陣線毛孟靜及公民黨郭榮鏗的譴責動議。另外，立法會主席梁君決定明日(21日)9時復會。

被問到僅欠1人便達法定人數開會會否覺得可惜時，建制派「副班長」陳克勤表示，從下午開始已知悉民主派議員想藉「拉布」阻止郭榮鏗和毛孟靜的譴責議案，當時已有提醒其他建制派留意，惟他們可能有其他事務要處理，故也沒辦法，並指「都冇話抵唔抵」。陳又斥責泛民議員拉布浪費了2小時議會時間。

議員容海恩亦直言：「擺到明反對派就係唔想處理我動議譴責毛孟靜嘅動議啦！」容指泛民存心包庇毛孟靜、郭榮鏗，知道如譴責動議一旦通過，將會好「大鑊」。容指下周三大會需優先處理政府法案，即《國歌條例草案法》二讀辯論，對譴責動議可能未能及時在本屆會期內處理表示擔憂。

容又指泛民對李慧琼作為「代主席」的身份討論「大半日」，但在內會選舉時他們既不投票，事後亦不尊重投票結果。容又指立法會主席梁君彥在聽取法律意見時有自己的考慮，泛民不能聲稱其他大律師的意見為「垃圾」，認為泛民詆毀其他大律師，對律師行業極不尊重。

被問到建制派議員是否甩轆而導致流會？容稱，有建制派議員出席兩會，亦有個別議員因私務未能出席，人數上確實較為緊張，但強調泛民議員只有兩人在席，需要負大部分責任。