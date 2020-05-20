政Whats噏：要求跟進區議員涉煽暴　陳樹英懶理

屯門區議員張可森早前喺辦事處張貼寫上「屯門特訓」、「讓革命融入生活」嘅告示，有鼓吹參與不法行動之嫌。民政事務總署日前就事件發信畀張，指有關行為違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，同時仲將投訴轉介畀屯門區議會主席陳樹英，本身係民主黨（白鴿黨）嘅陳樹英今日(20日)話，民政總署電郵嘅內容過於粗略，所以佢無從跟進。有建制派區議員就直指陳同張係「自己人」，梗係維護張喇！仲認為民政總署應該盡快向觸犯指引嘅人，採取行動。

陳樹英今日回信畀民政總署署長，話收到轉介嘅電郵，不過就批評內容過於粗疏，同時亦提出多條問題質疑，包括何為鼓吹、該署所收到嘅投訴內容係乜嘢、同埋點樣違反區議會相關指引。同時，佢又話「革命」一詞用法多元化，單憑提及「革命」一詞而指違反操守，難免有點上綱上線或流於以言入罪，仲話除非署長提供更有根據同詳盡嘅資料，否則佢唔會跟進呢件事。

對於陳樹英講明無從跟進，建制派嘅屯門區議員陳有海就批評陳與張根本係「自己人」，所以唔會跟進相關投訴喇，仲認為張係違反指引，民政總署就應該根據指引盡快採取行動，唔好再拖拖拉拉。佢仲話，唔滿意今次陳樹英處理投訴嘅手法，仲話稍後將會同其他建制派區議員討論跟進行動。