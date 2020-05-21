全球新冠肺炎新增確診創單日新高　世衞憂貧窮國家疫情

世界衞生組織周三（20日）表示，全球在過去24小時內新增10.6萬宗新冠肺炎確診個案，創下單日最高紀錄。在世界多個富裕國家及地區逐步解封之際，世衞對貧窮國家的疫情狀況表示憂心。

世衞總幹事譚德塞周三在記者會上表示：「我們在這波（新冠肺炎）大流行中，還有很長的路要走。我們非常憂心中低收入國家病例增加的情況。」

對於特朗普日前去信譚德塞，威脅會永久停止向世衞撥款及考慮退出該組織，譚德塞周三沒有作評論，僅稱「已收到信件並且正在看其內容」。世衞早前稱將會就該組織的疫情應對作檢討，譚德塞強調世衞比任何人都重視問責，檢討將會是廣泛全面的，不過他沒有給出有關時間表。

世衞突發事件規劃執行主任瑞安則在指出，全球的新冠肺炎確診個案很快便會到達500萬宗，但他呼籲民眾，除非證明羥氯喹對新冠肺炎有療效，否則不會服用該種瘧疾藥物以預防新冠肺炎。特朗普早前曾透露，他正在服用羥氯喹來預防新冠肺炎。

根據美國約翰斯霍普金斯大學統計，截至香港時間周四凌晨2時45分，全球新冠肺炎確診病例超過495萬宗，死亡人數逾32.5萬。