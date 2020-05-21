疫情下休業兩個半月　中環鏞記指無減薪裁員

擁有78年歷史的中環鏞記酒家，宣布在疫情下首次休業約兩個半月，進行內部裝修。鏞記酒家集團財務總監甘蕎因指出，是次裝修早於1年前已決定，與新冠肺炎疫情無太大關係；不過形容疫情重創生意，生意額由今年2月至今下跌約7至8成，但約200名員工如今在休業期間會如常上班，強調目前無減薪及裁員打算。

鏞記早於1942年在上環永樂街開設首店，惟其後被炮火摧毀；續於56年前改於中環威靈頓街重開。中環店由本周一(18日)起首次休業，預計7月中完成內部裝修及重新開業。而另一間位於尖沙咀的分店則照常營業。

甘蕎因表示由今年2月爆發疫情至今，生意下跌約7至8成，「生意受到非常大的影響」。酒家亦曾於2至4月安排部分員工每月放3至4日無薪假。不過她指本月及停業期間員工會如常上班，協助處理裝修相關事宜。

甘指是次裝修預計花費約4千萬港元，問及於疫情下仍花巨額裝修，她指過往此店曾進行小型維修，但屬小修小補，近期眼見店內3樓廚房因設施太舊而令同事身處較高溫的工作環境，於是決定整家酒家進行裝修。

裝修工程包括翻新全港唯一設有原木雕制的裝飾「龍鳳大禮堂」、以較環保的煤氣爐取代廚房內的油渣爐，以及保留店內可說是港島區碩果僅存、具炭爐牌照的炭燒爐。鏞記強調保留及翻新炭爐製作燒鵝，亦務求保存原來風味。