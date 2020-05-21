隨時致延治誤診　醫護界炮轟

屯門醫院發生血液樣本疑遭掉包而令檢測異常的事件，引起醫護界人士的關注。本身是醫生的議員郭家麒批評此事「十分離譜」，更直斥疑涉事的抽血員缺乏職業道德及操守，其行為等同危害病人。若有病人本身患癌症，卻因為血液樣本被掉包而誤診或延治，對病人絕對構成危險；同樣，若病人因血液報告的錯誤遭誤診，而被處方不恰當藥物，導致身體出現不良副作用，均是極之嚴重的後果。他指醫院管理局應當嚴懲有關抽血員，直指其蓄意為之的行為無法原諒，亦置病人安危於不顧，應永不錄用。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，抽血員在抽血工作上疑「造假」，實屬違反專業操守，認為事態嚴重，十分離譜。若因抽不到血亦應主動告知上司，因為醫生會根據病人的血液報告作出合適診斷，幸好今次事件中，有關的血液報告能及早發現有異常，未有交予醫生手上，沒有病人因此而延治或死亡。但他認為局方要正視事件，懷疑涉事的抽血員，應該受到嚴厲處分，避免醫院再出現同類事件。

香港醫務化驗師協會會長練永強指出，若錯誤的血液檢測報告送到醫生手上，會產生嚴重後果，包括醫生診斷錯誤，導致病人的治療受影響，甚至錯誤用藥。不過，他指出因化驗室對血液報告的監察嚴密，醫務化驗師收到病人樣本後，會核對樣本瓶及病人資料是否脗合，化驗師亦有電腦系統輔助，系統會將檢測數值與上一次檢測數值對比，如出現較大偏差，電腦會發出警告；化驗師以專業判斷，排除其他可能性後，則會得出是有人調亂了血液樣本的情況。

至於病人檢測數值相似是否常見，他說要視乎病人是進行單項測試還是多項（Profile）測試，單項測試有機會出現數值一樣或近似，但多項測試的結果均相近，則不太可能會出現。若報告數值出現異常，亦會要求為病人覆檢，因此，化驗室在處理病人血液樣本上亦會重重把關。