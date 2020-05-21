東方日報A1：屯院抽血員靠害　血樣本疑一開三掉包

在新冠肺炎疫情下，屯門醫院發生懷疑血液樣本遭掉包的嚴重醫療事件！上月十日該院檢測到四名內科病房病人的驗血報告疑有問題，其中一人的血液檢測結果與早前檢測紀錄有差異，另有三人的血液檢測數據值異常近似。院方研究呈報個案時，發現涉事的血液樣本均由同一名抽血員負責抽取，經約一個月調查後，證實血液樣本運送過程及化驗室均無異樣，懷疑是涉事抽血員遇上抽血困難時「貪方便」，為省工夫把抽獲的血液分到其他病人的樣本瓶掉包。有議員直指事件離譜，涉事者缺乏職業操守，應永不能獲錄用；有關注病人權益團體亦認為，涉事者若曾掉包血液樣本，實罔顧病人安危之餘，其道德操守更是大有問題。

由於病人的驗血報告異常很快已被發現，錯誤的報告未有交往醫生手上作診斷，事件中沒有病人受影響。據了解，院方已用了近一個月時間調查事件肇因，不排除涉及有人掉包血液樣本，現正翻查以往的驗血報告，了解有否曾發生同類事件；而涉事抽血員本身有一定資歷，早前被調往中央抽血隊為門診病人抽血，現時則正在休假中。

東方日報得悉，今年四月十日凌晨，屯院內科B10及C10病房的一名抽血員，在病房內為病人進行恒常的抽血驗血程序時，疑因未能成功從部分病人抽取血液，但又沒有耐性或時間繼續替病人抽血，相信是在貪方便下，以另一病人的血液樣本作代替品放入樣本瓶，送往化驗室。同日稍後，有醫護人員在查核驗血報告時發現數值異常而揭發事件。雖然今次所涉病人數目及事件過程較清晰，但仍不知該抽血員過去有否使用同樣做法處事，院方現時仍在追查中。

屯院回覆東方日報查詢時表示，院方四月中旬收到前線醫護人員透過早期事故通報系統，報告兩宗與血液檢測相關事件。第一宗事件中，有醫護人員發現一名病人的血液檢測結果與早前檢測紀錄有差異；另一宗事件，涉及同一病房有三名病人的血液檢測數據值異常近似。醫護人員於是重新安排該四名病人再抽血覆驗。在核實最新的化驗結果，以及院方進一步研究每宗呈報個案時，發現有關血液樣本均由同一名抽血員負責抽取。為審慎起見，該名抽血員即時被調離崗位。

院方強調非常重視事件，由於檢視化驗室的其他驗血報告時，並無再發現異常情況，相信事件不涉及檢測儀器及程序出錯的情況，而事件中亦沒有影響到病人的診治，以及因早前的化驗結果而接受了不必要的治療等。院方正繼續嚴肅跟進事件，由於檢視結果已排除化驗室出錯的可能，目前正進一步審視有關員工當日抽血的流程、運送樣本程序等細節，如有需要會展開相關人事程序跟進。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，如最終證實事件屬涉事抽血員所為，有關行徑絕不可接受。若抽不到血最多只是技術問題，大可找資深同事協助；但將血液樣本掉包，則屬職業道德及操守問題，可能會影響醫生診斷及治療，對病人構成危險。他認為，事件值得醫護人員警醒自己，執行職務時要秉持職業操守，如發生事故切勿嘗試隱瞞，而是應通報上級處理。

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