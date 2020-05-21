探射燈：禁聚令實施逾月　部門懶執法

政府因應新冠肺炎疫情，自3月底開始實施俗稱禁聚令的《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，措施實施至今超過1個月，政府亦已延期及放寬部分規定，7個部門有權執法並提出檢控，惟至今卻只有警方曾作罰款及檢控，當中房屋署更只巡查130多次，有議員促各部門需盡場地管理人責任，在必要時提出檢控協助防疫。

食物及衞生局文件顯示，可就禁聚令執法的部門包括警務處、衞生署、漁護署、康文署、房署、民政事務總署及食環署共7個部門，截至本月15日，合共巡查逾9.2萬次，作出逾1.2萬次勸喻，惟定額罰款及檢控則只有警方提出，分別有558宗及15宗，其餘部門均屬零檢控，當中房署的巡查次數僅135次，為各部門中最少。

議員柯創盛指，既然房署及康文署等部門獲賦予執法權，則應當在此非常時期盡場地管理人的責任，在發現有人違規時先警告後票控，尤其屋邨聚賭問題嚴重，對屢勸不聽的人進行檢控，而非只靠警方執法，否則各家自掃門前雪的話，恐會出現防疫漏洞。

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