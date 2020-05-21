探射燈：長者為解悶聚賭　易誤墮法網

李立航建議由政府或社區中心劃出指定空間，規範長者進行不涉金錢的麻雀及棋牌。

不少長者晚年生活苦悶，部分人從賭錢的刺激中排解寂寞，卻在不知不覺間誤墮法網，令長者陷於兩難。有關注長者權益的組織建議，政府可在部分社區設施中，安排一個指定範圍，讓長者進行麻雀或棋牌耍樂，反而強硬去禁止該些活動會適得其反。

公共屋邨不時看到長者三五成群聚賭，香港長者權益協會總幹事李立航直言，此現象看似平常，卻揭示部分長者晚年無所事事，唱大戲或老人中心的聯誼活動對他們吸引力不足，唯獨透過賭博中的博弈找到一點人生樂趣，許多人亦因而冒險在公共地方賭博。

李建議，政府一方面可在安老政策中多做宣傳及提出可行政策，以前港英政府因應華人聚賭問題嚴重而成立賽馬會讓人合法賭博，現時部分長者只求麻雀或棋牌上的刺激，或者透過安老中心或社區設施中劃出指定範圍，在規範及不涉金錢下讓他們享受這些活動的樂趣，與此同時亦要教育及多加陪伴，令他們的晚年過得充實。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！