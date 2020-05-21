探射燈：市民鬆懈當疫魔冇到　違禁令聚賭

新冠肺炎疫情反覆，惟不少人防疫意識已見鬆懈。最新本地感染個案患者居住的荃灣梨木樹邨，東網直擊數十人無視禁聚令非法聚賭，眾目睽睽下數錢交易，有人無戴口罩，有人大肆吞雲吐霧；大埔廣福邨的聚賭黑點更是人頭湧湧，逾10人圍觀下棋；大角咀的天橋下，亦有長者聚賭甚至買賣私煙。法律界人士直言聚賭人士有機會同時被控3宗罪，當中買賣私煙最高可罰款100萬港元及監禁2年。

日前在梨木樹邨的公園內，30、40人圍着兩枱聚賭，參與賭博的人以男性長者佔大多數，負責主持賭局是一名長髮女子，期間有老翁未有戴口罩圍觀，亦有長者大模廝樣地吸煙，同時另有兩名男子亦公然吸煙，半天未見有警員或房屋署人員巡視。

另一聚賭黑點廣福邨，在疫情肆虐下賭局規模雖減，仍有10多名長者圍起下棋，雖未見有現金交易，惟聚集人數已經超過禁聚令上限。

荃灣區議員黃家華坦言，梨木樹邨聚賭問題存在逾30年，疫情之下仍見活躍，房署已將部分枱轉為長者健體設施，亦加裝閉路電視及張貼海報，惟聚賭人數未見減少，他憂慮有組織經營賭檔並從中抽水圖利，促警方加強巡邏並進行票控。

大角咀海帆道連接南昌公園一條行人天橋亦有逾10名長者在梯間賭博，他們玩啤牌13張，有人將紙幣攤在地上，有人「玩得興起」更脫去口罩。期間有光頭翁向一戴帽男兜售香煙，每包售賣35港元，較正常市價便宜近一半，戴帽男向其付錢後取走香煙。

執業大律師陸偉雄指，長者在屋邨聚賭，一來干犯公共地方非法賭博，二來多於8人則違反禁聚令，三來有人買賣私煙刑罰更重。在禁聚令實施下，他指即使只是圍觀無參與，或者聲稱不認識對方都難作抗辯理由，有機會被定罪。

房屋署發言人指，禁聚令生效至今派員到135個屋邨巡查，在作出勸喻後並無人違反禁聚令，故無採取執法行動。梨木樹邨及廣福邨在此期間分別接獲40多宗及4宗相關投訴，沒有票控行動。過去1年，兩邨分別有12名及3名住戶因邨內非法賭博被扣分。

就大角咀天橋的聚賭活動，警方發言人指，旺角警區今年1月至4月期間採取8次執法行動，共拘捕53人。海關發言人指，由2017年至今年4月，在大角咀一帶共偵破15宗私煙案件，檢獲80萬支懷疑私煙及拘捕20人。

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