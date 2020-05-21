網民熱話：熱湯淥傷8個月大BB　外傭漏夜「着草」走人

嬰兒活潑好動喜歡左摸右摸，尖銳或滾燙的「危險品」絕對不能放在嬰兒可接觸的地方。昨日(20日)有網民發貼，指外傭把熱湯放在8個月大的BB旁邊，其後BB打翻受傷，事後外傭更竟然半夜收拾行李「走佬」，不顧而去的行為引來大批網民炮轟。

網民小吉在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上傳一張照片，相中可見一名嬰兒的頸部附近一片紅腫及甩皮。發貼者稱前晚食飯時，外傭把熱湯放在BB旁邊，BB伸手打翻湯碗，熱湯隨即濺到身上，到醫院看診時證實手臂及心口大面積二級燒傷。

正當父母半夜在醫院處理時，外傭竟然在家中收拾行李一走了之。原來外傭「失魂」並非首次，數日前(18日)該名僱主曾發貼，指外傭忘記關上雪櫃門，令急凍食物全部報銷，包括供BB飲用的母乳，豈料再發生更嚴重意外。

網民都祝福BB早日康復，同時炮轟外傭不顧而去的做法，批評不負責任，「咁無責任感仲走佬實在太過分」，不少人紛紛勸事主先報警及通知入境處。但亦有人指父母在場但沒有避免意外發生亦要負一定責任，又表示不要過於信任外傭，「我工人好錫小朋友，但都係唔小心」，指自己照顧嬰兒是最好。

執業大律師陸偉雄表示，BB受傷倩況嚴重，外傭卻一走了之，無論是有心或無意，僱主第一時間是報警，由警方進行調查。一般情況警方先列案件為懷疑傷人案處理，再尋找外傭下落，若無再進一步消息，警方會發出監察名單，要求各出入境關口留意，以防外傭離開香港。

他直指，如果事件純屬意外，原本可以與僱主自行解決問題，外傭卻選擇失蹤，給人觀感已屬「畏罪潛逃」，是非常愚蠢的行為，最後若證實事件屬意外，但其照顧BB有疏忽的記錄已曝光，將來再轉換僱主亦十分困難。

東網聯絡BB父親小吉，他表示現時BB仍留院，但因為疫情下，BB只能一個人在醫院留醫，令他們非常心痛。至於該名外傭已成功尋回，對方去了外傭中介，但對方反指是他們驅趕外傭，稍後會到勞工處處理事件。

網民有話說

AH Wing：做錯咗仲即刻走人... 真係黐線

Ian Yeung：見到都心痛，唔好諗咁多，專心照顧好BB先，畀心機照顧，一定會冇事靚仔番

Julia Chen：走佬？咁都得？報警通緝佢啦。

Vivian Tang：我都時刻提醒工人同屋企人，熱水熱湯一定唔可以擺小朋友可以掂到的地方，希望小朋友快啲好番

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