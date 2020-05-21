立法會復會商延長禁聚令　議員指嚴重影響營商環境

立法會昨日(20日)因法定人數不足而流會，會議流會前，正討論延展政府防疫規例修訂期限的擬議決議案，涉及限制8人以上聚集的「禁聚令」等。立法會今早(21日)9時復會繼續討論尚未完成討論的議程，主席梁君彥打算開會時，議員胡志偉提出會議廳內的議員人數不足法定人數，響鐘數分鐘後才有足夠人數開會，避過再度流會情況。

在今早的會議上，議員鄭松泰關注禁聚令及其他政府實施的防疫規例對社會的影響，指出相關規例嚴重影響營商環境，近期多間公司出現倒閉或需要賣盤的情況，商界擔心若禁聚令等繼續實施，會進一步影響他們的生意，強調工商業正處於水深火熱，連功能界別議員亦被業界施壓，認為政府應檢視相關防疫規例。他又指出，香港防疫工作有效，因市民在沙士後有意識要戴口罩，而並非基於政府實施上述措施。

另一議員胡志偉則指出，若議會通過此延展動議，相關防疫規例的生效時效將會延續多14日，即至6月10日才能撤銷。他又引述瑞典政府指，要成功抗疫並非依靠法規，而是市民的意識。他質疑禁聚令已變質，認為此規例實施至今並非再以防疫為目的，指禁聚令實施至今所發出的547張告票全由警方發出，而警方又以禁聚令為由禁止公眾集會，質疑禁聚令已變成警隊執法工具。