海洋公園否認以救亡金還債　又指未來一兩年客量不理想

立法會明日(22日)將繼續審議撥款54億港元挽救海洋公園申請，有海洋公園高層今早(21日)接受訪問時拉票，指海洋公園非一盤生意，不希望被清盤，又否認有指海洋公園瀕臨倒閉是因為銀行催還貸款，及救亡金將用作還債一說。談到海洋公園前景，他承認，公園固定成本高，未來一兩年入園人數預計都不理想，目前營運模式已不能持續。

海洋公園負責人又指，以往靠門票及場內消費支持開支的模式已難持續，一方面是各界已不滿公園太擠迫，日後重開公園，亦會考慮採取預約模式，入場人次最多是公園容量一半，即最多兩萬人。未來公園亦不能再靠機動遊戲吸引遊客，須回到教育及保育的定位，同時善用背山面海地理優勢。

對於議員朱凱廸曾撰文，質疑海洋公園面臨的倒閉危機，或因銀行提早「call loan」收回貸款所致，批評公園拒絕披露債主資料，質疑海洋公園申請資助為還債，動用公帑為銀行「填數」。公園一方否認尋求政府資助是因為要還債，對於坊間對海洋公園的經營方針和模式有意見，他認為可研究最可持續及符合港人期望的方案。

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠則指，若公園倒閉對園內的動物會造成嚴重衝擊，而大熊貓佳佳已屆34歲，仍有其他動物年紀亦很大，擔心牠們難再適應新環境。