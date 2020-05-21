6月中決定書展是否如期舉行　貿發局：將設大量防疫措施

新冠肺炎疫情令不少展覽停辦，書展能否如期舉行備受關注。貿易發展局副總裁周啟良在電台節目表示，現時會假設活動如常舉行，照常籌備，期望6月15日或之前能決定是否如期舉行，並向文化界交代。他指，出版社現金流非常依賴書展，業界非常希望書展如期於7月15日舉行，惟具體安排仍要視乎禁聚令如何，又指即使如常舉行，市民排隊時間亦會較長，會場內外亦會有大量防疫措施。

周表示，去年社會事件對展覽工作影響有限，活動總數較前年同期無大變化，但疫情令很多地方限制社交及旅遊，2月至今有18個大型活動無法如期進行。他指，展覽對中小參展商很重要，讓他們接觸新買家，全年有4成生意來自展覽。

他指，書展主辦方已因應疫情作安排，例如規定入場者要戴口罩、提供酒精搓手液，讀者可繼續「打書釘」，但看完書要用搓手液洗手。此外，主辦方亦會要求排隊人士站得疏一點，保持單線排隊，預計排隊時間會較長。他指，會盡快和政府商討書展的防疫措施，審視是否可行。

周又指，網上展覽在疫情下有發展空間，他們4月舉行春季網上展覽會，吸引全球近140萬人次瀏覽採購，貿易諮詢達21萬個，當中舉行近800個雲端會議，認為日後展覽業會於網上及實體方面雙軌發展。