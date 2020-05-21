網民熱話：缺德少年大鬧車廂　飛象過河舉中指樣樣齊

巴士宣傳都有講，「飛象過河不守禮」，不過仍然有人明知故犯。上周日（17日）有網民上傳片段，4名少年在巴士車廂大吵大鬧，腳踏座位又舉中指，行徑惹來不少網民反感。

片段原本在社交平台Instagram發布，之後於Facebook群組被轉載而被瘋傳。從片段所見，4名年約10多歲，打扮「MK」的少年坐在巴士下層車廂，片段由其中一人「揸機」拍攝，期間各人無視車廂仍有其他乘客，各佔單邊座，甚至大模廝樣將雙腳放在對面座位上䟴䟴腳，非常風騷；而另一段片則見其中1人稍移到前排座位，向着鏡頭舉中指，然後突然「舞王」上身，手舞足蹈，最後拋下一句「X你，咪X玩」後，返回原來位置。

有網民看過片段後不禁留言：「唔怪得知成日都見到（座位）有腳印。」不少網民對於少年行為側目，「發達有個樣，傻仔有個相」。網民似乎亦對少年打扮並不受落，「其實佢哋個頭真係好似百潔布，做乜嘢啫」，「睇見個頭都覺得重。」

網民有話說：

Wingho Tsui：個頭畀核彈炸完嚟？

EY Leung：成班不知所謂MK仔

Boy King：X街行為無分老中青

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