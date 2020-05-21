惡劣天氣下　港鐵屯馬線只行走鑽石山站至啟德站

颱風季節即將來臨，港鐵一般會在天文台掛9號或10號風球時，暫停所有地面和架空路段的港鐵列車，今年初投入服務的屯馬線一期，港鐵指由於部分路段為露天路段，天氣惡劣時要暫停露天路段服務，即列車將只能維持來回行走鑽石山站至啟德站，呼籲乘客要留意颱風下的各項服務安排。

港鐵公司車務總監李家潤表示，天氣狀況難以預測，根據過往經驗，露天段服務有機會受到塌樹或雜物阻礙等影響，港鐵會安排超過230名維修人員於颱風期間在鐵路沿線候命，並在關鍵地點配備更多維修設備。他又說，若實際情況惡劣，不適合進行修復工作，令列車服務未能即時恢復，希望乘客包容。

港鐵又指在今年風季來臨前已作出相應準備，例如職員已進行演練提升應變能力，亦已加強檢查車站出入口的排水系統及附近渠道，確保有效疏導雨水。港鐵又指已備妥防洪設備，包括超過100個水泵、3700塊防洪板及7800個沙包等，可放置在車站出入口及站外升降機等位置；另亦加強檢查及修剪鐵路露天路段沿線合共逾三萬棵樹木。