泳池重開首日　泳客未憂疫情到場游水止癮

新冠肺炎影響下，香港多項公共設施停用多時，康樂及文化事務署轄下部分游泳池於今日(21日)重開，其中包括九龍區的深水埗游泳池。泳池入口有至少兩名職員當值，提醒泳客需要量度體溫才進入泳池範圍。有泳客指等待公眾泳池重開多時，因此急不及待於今日到場。他們認為泳池範圍衞生情況良好，儲物櫃及洗澡間做好分隔措施，故不擔心會因此爆發疫情。

泳客鄺先生今早10時到達泳池，大嘆自己有半年沒有游泳，得知公眾泳池今日重開感到開心，因此急不及待前來游泳。他指，不擔心疫情問題，會做好防疫準備，盡量不觸碰公眾物品，又指早上泳客人數不多，「唔使太過擔心，樣樣都擔心就唔好做人喇，呢個世界好多細菌喺度，擔心得咁多咩」。

另一泳客馬先生表示，自己家住佐敦，但附近公眾泳池未有開放，於是到深水埗游泳。他指，部分泳池未有開放亦無可奈何，但不太擔心疫情爆發，「唔驚得咁多喇，你行街都可能會爆發啦」，「自己會留意身邊嘅人，睇下有無咳」。

年屆接近80歲的林先生和70多歲的梁先生則大讚康文署泳池的防疫措施，座椅、儲物櫃和洗澡間亦做好分隔，「非常乾淨」！他們指，泳客只有20多個，其餘泳客亦未有任何不衞生的表現。

深水埗游泳池今日實施人流管制，只限230人入場，除了主池、跳水池開放外，嬉水池和觀眾席等未有開放，所有泳客進入前均需量度體溫。雖然泳池今日重開，但未見人龍等候，有泳客亦指今早人流比以往少。